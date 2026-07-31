Il nuovo acquisto del Real Madridl, Carlos Espí, ha già iniziato ad allenarsi con la squadra agli ordini di Mourinho: esordio già contro la Fiorentina domani sera?
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Carlos Espí è ufficialmente un giocatore del Real Madrid. L'attaccante ventenne, il cui trasferimento al club è stato confermato ieri sera dopo che il Real Madrid ha pagato al Levante la clausola rescissoria di 25 milioni di euro, si è allenato con la squadra quest'oggi a Valdebebas. L'allenatore dei blancos, José Mourinho, ha già incontrato il giocatore e ha potuto contare su di lui nella sessione di allenamento odierna.
Esordio con la Fiorentina?I giocatori hanno iniziato la sessione in palestra. Successivamente, sono passati sul campo, insieme a un gruppo di giocatori della squadra giovanile, si sono riscaldati, e hanno praticato esercizi di passaggio e fatto degli scatti. Poi, come scrive Marca, hanno lavorato su esercizi tattici e continuato con una partitella a ranghi ridotti. La sessione si è conclusa con dei tiri in porta. Dunque, tutto pronto per l'amichevole di domani, ore 18:00, in Austria contro la Fiorentina, con Espí che potrebbe fare il suo debutto con la maglia bianca.
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