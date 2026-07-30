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Il Real Madrid acquista un nuovo attaccante, Carlos Espì, dopo l'addio di Gonzalo Garcia. Resta da capire cosa accadrà con Mastantuono, avvicinato alla Fiorentina e il cui futuro resta lontano da Madrid:

Il comunicato

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"Levante UD e Real Madrid hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Carlos Espí. L'operazione rappresenta la cessione più importante di un giocatore cresciuto nel settore giovanile del Levante nella storia del club e conferma lo straordinario potenziale dell'attaccante valenciano".