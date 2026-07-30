Carlos Espì nuovo attaccante del Real Madrid, c'è ancora più concorrenza per Mastantuono

Redazione VN
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Il Real Madrid acquista un nuovo attaccante, Carlos Espì, dopo l'addio di Gonzalo Garcia. Resta da capire cosa accadrà con Mastantuono, avvicinato alla Fiorentina e il cui futuro resta lontano da Madrid:

Il comunicato

"Levante UD e Real Madrid hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Carlos Espí. L'operazione rappresenta la cessione più importante di un giocatore cresciuto nel settore giovanile del Levante nella storia del club e conferma lo straordinario potenziale dell'attaccante valenciano".
Rayo Vallecano de Madrid v Levante UD - LaLiga EA Sports

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