Le parole in conferenza stampa del giovane difensore del Pisa

Matteo Bardelli
ACF Fiorentina v Pisa SC - Coppa Italia

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Il difensore del Pisa, Andrea Primasso, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita di Coppa Italia contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

Sulla partita

Credo che partite come queste, sapevamo che era un derby e dopo la brutta gara di domenica era un'opportunità per fare meglio. Abbiamo provato a rispondere agli attacchi della Fiorentina, ma quando trovi una sqquadra del genere, di categoria superiore, è difficile reggere per 90'.

Sull'esordio da titolare

L'esordio è stato emozionante, la mia prima da titolare. Devo dare il massimo ogni giorni in allenamento e così faccio. Fino a quattro anni fa era in promozione. Faccio il massimo e cerco di dare il mio meglio ogni giorno.
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