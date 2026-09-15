Le parole in conferenza stampa del giovane difensore del Pisa
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Il difensore del Pisa, Andrea Primasso, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita di Coppa Italia contro la Fiorentina. Queste le sue parole:
Sulla partita
Credo che partite come queste, sapevamo che era un derby e dopo la brutta gara di domenica era un'opportunità per fare meglio. Abbiamo provato a rispondere agli attacchi della Fiorentina, ma quando trovi una sqquadra del genere, di categoria superiore, è difficile reggere per 90'.
Sull'esordio da titolare
L'esordio è stato emozionante, la mia prima da titolare. Devo dare il massimo ogni giorni in allenamento e così faccio. Fino a quattro anni fa era in promozione. Faccio il massimo e cerco di dare il mio meglio ogni giorno.
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