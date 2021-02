Perisic: “Vittoria importante ma non era facile. Potevamo chiuderla prima”

L’esterno offensivo dell’Inter Ivan Perisic ha parlato a Sky dopo la vittoria contro la Fiorentina:

Sono stati tre punti importanti, non era semplice ma potevamo chiuderla prima. Ora pensiamo alla gara con la Juventus, andiamo a Torino per vincere. Ogni settimana dobbiamo pensare a fare il nostro, lavoriamo bene e dobbiamo solo continuare co fino alla fine. Può essere che questo sia il momento decisivo, dobbiamo vincerle tutte e non possiamo più sbagliare