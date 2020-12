Martinez Quarta: “Anno particolare, grazie alla Fiorentina ho realizzato un sogno”

Lucas Martinez Quarta ha affidato ai social il proprio pensiero sul 2020 che sta per concludersi. Questo un estratto tradotto dallo spagnolo:

Se ne sta andando un anno particolare che purtroppo verrà ricordato da molti. A livello personale è stato un anno che mi ha lasciato buoni ricordi sportivi. Ho preso la decisione, difficile, di lasciare il mio caro River Plate per realizzare uno dei miei sogni, quello di poter giocare in Europa e di poterlo fare in un club come la Fiorentina. Vi auguro un ottimo inizio di 2021. Possa essere l’anno in cui possiamo ancora una volta divertirci con la nostra gente da vicino e in libertà.