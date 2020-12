L’ex viola: “Fiorentina in confusione. Sottil merita fiducia per il futuro”

L’ex terzino viola Vittorio Pusceddu è intervenuto a Lady Radio. Queste le sue parole:

In questo momento la Fiorentina mi sembra in confusione, sta facendo molta fatica. Il cambio di allenatore non ha prodotto ancora effetti, ma credo che alla lunga i valori verranno fuori. Ormai le velleità europee sono sopite, ma la classifica è troppo negativa. Problema difesa? Sono tutti i reparti che non stanno funzionando, la questione è generale. Fiorentina-Genoa? Non è una sfida salvezza, ma vale tanto sul piano del morale. Simeone e Sottil al Cagliari? Il Cholito aveva fatto buone cose anche a Firenze, forse in Sardegna ha trovato un ambiente dove ha sentito fiducia. Sottil invece è in prestito, ha grandi qualità nel saltare l’uomo anche se è un po’ innamorato della palla, può diventare un giocatore importante per la Fiorentina.