Perinetti: “Sicuri che il problema del gol sia questione di singoli? Piatek ha pregi e difetti”

Così il dirigente Giorgio Perinetti, ai microfoni di Lady Radio, sviluppa il tema Fiorentina: “Prandelli ha caratteristiche più consone di Iachini ad interpretare il bello di Firenze, ma ci vuole tempo per trasformare una mentalità, non so se il mercato di gennaio potrà aiutare. Il problema del gol? Io mi ricordo un Cutrone con facilità di gol, c’è Vlahovic che ha fatto intravedere ottime qualità, ho avuto Kouame al Genoa e me lo ricordo su ottimi livelli, lo stesso Callejon ha un’attitudini alla rete. Forse manca un killer dell’area, ma forse è un problema di pressioni su giocatori giovani. Piatek? E’ un finalizzatore, è un giocatore molto opportunista che trova bene la porta. Il suo limite è che non sa muoversi benissimo con i compagni. Tra lui e Kouamè c’era una buona intesa. Kouamè? E’ un giocatore che ama spaziare, dà il meglio di sè in appoggio ad una punta, ha un grande stacco di testa e mi ricordo una partita col Napoli in cui vinse tutti i duelli aerei con Koulibaly”.

