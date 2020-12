“Penso che la Fiorentina a gennaio comprerà un attaccante e penso che Piatek sia l’obiettivo più giusto visto che tra l’altro è già stato con Prandelli”. Lo ha scritto Luca Calamai su twitter. Quello del polacco non sarebbe un nome nuovo, visto che la Fiorentina lo ha trattato con insistenza anche nell’ultimo mercato. L’ex milanista non ha certo brillato in questo avvio di stagione con l’Herta Berlino, 1 solo gol dopo 9 partite.