L’allarme di Cinquini: “Rivedo i fantasmi del 1993. Cessione di Chiesa sottovalutata”

L’ex direttore sportivo della Fiorentina Oreste Cinquini dice la sua sulle difficoltà di casa viola:

I due giorni di riposo? In un momento così delicato può essere un modo per allentare le tensioni. Ma i giocatori devono assumersi la responsabilità di onorare una maglia importante. La partita col Genoa è un vero spartiacque, serve vincere a tutti i costi. La Fiorentina deve cambiare mentalità sia in campo che fuori per lottare, società, giocatori e staff tecnico. Ricordiamoci cosa accadde anni fa, con la retrocessione del ’93 nonostante una rosa piena di giocatori importanti. Serve umiltà e voglia di lottare dal primo all’ultimo minuto. Il settimo monte ingaggi? A mio parere il valore della rosa è da metà classifica e la perdita di Chiesa da un punto di vista tecnico è stata molto pesante, era uno dei pochi in grado di saltare l’uomo e creare situazioni pericolose. E parlare solo di mercato crea alibi alla squadra, che deve tirarsi fuori con le sue forze.