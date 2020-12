Angeloni: “Vi racconto il Granducato di Toscana delle giovanili viola”

Valentino Angeloni, responsabile del settore giovanile della Fiorentina, racconta i progetti del club viola per la crescita del vivaio. Interessante la politica ribattezzata Granducato di Toscana: “E’ una delle prime cose che ci hanno chiesto il presidente Commisso, Joe Barone e Daniele Pradè. E’ stato un progetto che ci ha trovato molto aperti, perché l’avevamo già in testa. Le nostre squadre sono composte per l’89% da ragazzi toscani, 9% da fuori regione e il 2% solo di stranieri. Questo è un dato eccezionale, sono numeri molto alti” ha detto Angeloni al sito ufficiale. A proposito di riavvicinamento della Fiorentina al territorio, sono state identificate 8 società Affiliate Elite (in zone strategiche, definite anche Centri di Formazione) e 29 Affiliate Premium che permettono una profonda copertura territoriale. Il progetto è stato esteso anche al resto d’Italia con ben 9 Affiliazioni di importante rilevanza, situazione in regioni con una forte tradizione calcistica. Inoltre c’è stato un potenziamenti degli staff delle squadre giovanili con l’inserimento di 18 nuove figure tra preparatori dei portieri, preparatori atletici e collaboratori, ed è stato anche creato uno staff di Match Analyst interamente dedicato al Settore Giovanile con ben 5 professionisti a disposizione delle 5 squadre Nazionali.