La prima conferenza (in sala stampa) senza Rialti: l’omaggio dei colleghi

Una rosa bianca sistemata dove sedeva il grande giornalista, da sempre vicino alle vicende viola

In tempi di Covid il ritorno alle situazioni che un tempo venivano vissute con grande naturalezza e quotidianità è un aspetto da non tralasciare. Forse anche per questo migliore occasione per un ricordo simbolico di Alessandro Rialti non poteva esserci, lui che era uno dei padroni di casa della sala stampa viola. In occasione dell'incontro mattutino con Vincenzo Italiano i giornalisti presenti hanno omaggiato lo storico collega, scomparso il 5 aprile 2020, durante una delle fasi più dure della lotta alla pandemia. Per ricordarlo una rosa bianca, posta vicino alla sedia che occupava tradizionalmente durante gli interventi dalla Sala Stampa Manuela Righini dei protagonisti del mondo viola.