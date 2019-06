Italia U21, la probabile formazione anti-Belgio: Chiesa di nuovo titolare

Appuntamento da non sbagliare stasera per l’Italia U21 di Gigi Di Biagio. Nell’ultima partita del girone contro il Belgio, gli azzurrini si giocano l’accesso alle semifinali dell’Europeo di categoria (CLICCA QUI PER LE POSSIBILI COMBINAZIONI). Secondo quanto riferisce Sky Sport 24, spazio a Federico Chiesa, Kean e Cutrone in attacco. Davanti a Meret agiranno Calabresi, Mancini, bastoni e Pezzella, mentre a centrocampo partirà dall’inizio il trio composto da Mandragora, Barella e Pellegrini. IL PUNTO SULL’EUROPEO