Chiesa in semifinale se… Ecco tutte le combinazioni per gli azzurrini

La sconfitta di misura contro la Polonia ha complicato i piani di successo dell’Italia e del viola Federico Chiesa, ma non tutto è perduto. L’Italia, per qualificarsi alle semifinali, dovrà superare l’ostacolo Belgio a Reggio Emilia e nel frattempo controllare il risultato di Spagna-Polonia a Bologna, oltre a quelli degli altri due gironi tra domani e dopodomani.

DA PRIMA – La vittoria del girone è la strada meno tortuosa per il pass delle semifinali. Dando per assodato l’obbligo di vittoria degli azzurrini, il primo posto sarebbe certo solo nel caso in cui la Spagna vincesse contro la Polonia con un massimo di due gol di scarto. In caso di pareggio i polacchi salirebbero a 7 punti vincendo il girone, in caso di vittoria spagnola più larga, l’Italia scivolerebbe al secondo posto.

COME MIGLIOR SECONDA – In questo caso si dovrebbe stilare una classifica avulsa con le seconde classificate degli altri due gruppi. Innanzitutto le speranze svanirebbero con un pareggio tra Francia e Romania di lunedì: andrebbero entrambe a 7 punti e nessuna seconda potrebbe raggiungere quella quota. In caso contrario, si dovrebbe conteggiare la differenza reti delle squadre in corsa: l’Italia è al momento a +1 (ma migliorerebbe con la vittoria), la Francia a +2 e la Romania a + 5 (girone C, ma entrambe peggiorerebbero con la sconfitta), la Danimarca e l’Austria a 0 (gruppo B, migliorerebbero vincendo). Sempre nel girone B, la Germania è infine a +7, ma per scivolare al secondo posto dovrebbe subire una quanto mai improbabile pesante sconfitta contro l’Austria, con almeno tre gol di scarto.

