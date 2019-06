Rialti non ha dubbi: “Chiesa va venduto”

Intervenuto a Radio Bruno Toscana, il giornalista del Corriere dello Sport, Alessandro Rialti, ha commentato anche la vicenda relativa a Federico Chiesa:

Per me Chiesa va venduto. Farei la guerra per lui, ma ho l’impressione che sarà difficile tenerlo. Ha un mercato dai 60 agli 80 milioni di euro. Penso che sarà difficile convincerlo ad allungare il contratto, Federico non ha bisogno di soldi. Ha vissuto un anno di rabbia e umiliazioni. Federico deve essere coinvolto in un progetto a tempo indeterminato.