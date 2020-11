Il meme – Dopo aver visto la Fiorentina… lieve malore per Sarri

Dopo la prestazione sconcertante della Fiorentina contro la Roma, proviamo risollevare l’umore. La partita dei viola non è stata una passeggiata di salute, neanche per… Maurizio Sarri. Nell’immagine, che simula una schermata del vecchio caro Televideo, si scherza sul fatto che il tecnico – agognato dai tifosi viola in questo momento di difficoltà con Iachini – abbia avuto un lieve malore dopo aver visto la partita. Niente di vero ovviamente, ma un modo per strappare una risata in una domenica difficile.

L’ANALISI: DAGLI ESTERNI CENTRAVANTI AI CENTRAVANTI ESTERNI