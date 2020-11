La schizofrenia: dagli esterni centravanti ai centravanti esterni

Parlare dopo e dire “io l’avevo detto” non è mai bello e simpatico. Personalmente avevo affidato i miei pensieri sulla formazione messa in campo da Iachini a inizio partita alla mia pagina Facebook e purtroppo devo dire che non avevo sbagliato la valutazione. La Fiorentina è uscita sconfitta e derelitta dall’Olimpico dove la Roma se fosse stata più cattiva avrebbe potuto chiudere con un bottino più largo. Lasciamo fare poi che le reti sono venute da due azioni favorite dai viola: Martinez Quarta che va a raddoppiare su Dzeko e lascia sguarnita la fascia per nel primo caso e Biraghi che calcia un corner senza arte né parte che favorisce il rilancio vincente di Veretout per il raddoppio.

Errori ci stanno e sono il pane quotidiano delle partite, ma in questo breve commento voglio soffermarmi piuttosto sulla schizofrenia tattica dimostrata da Iachini che ha iniziato la partita con un 3-5-2 con terminali offensivi due esterni che mai in carriera hanno giocato come punte (a parte qualche apparizione giovanile di Callejon) per cambiare quando capisce che c’è qualcosa che non va. Inserisce Vlahovic per un 3-4-3 che mostra finalmente una logica. Ma poi con l’uscita di Callejon e Ribery ci troviamo con tre centravanti ai quali il nostro mister chiede di giocare larghi lasciando come terminale centrale Kouamé che è il meno centravanti dei tre.

Forse nel finale convulso avrebbe avuto più logica piazzare Kouamé centrale dietro due prime punte schierandosi in una sorta di 3-4-1-2, ma sarebbe cambiato veramente poco e forse sto perdendo tempo io a scrivere e voi a leggere perché i moduli, ci dice Beppe, non esistono e forse allora li inventiamo noi giornalisti solo per mettere in difficoltà gli allenatori. Purtroppo oltre al modulo cari amici in questa Fiorentina non esiste neanche un progetto di gioco per una squadra che sta peggiorando partita dopo partita.