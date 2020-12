Giudice Sportivo: la Juve perde Morata per più di un turno. Castrovilli e Biraghi a rischio diffida

Tolgay Arslan dell’Udinese e Pasquale Schiattarella del Benevento salteranno la prossima giornata di campionato, al pari di Alvaro Morata della Juventus. I primi due sono stati fermati perché ammoniti dopo la diffida, mentre il terzo, espulso dopo il fischio finale della partita di sabato per proteste, dovrà rinunciare alle sfide con Torino e Genoa per aver rivolto all’arbitro espressioni irriguardose. La Juve perde quindi uno dei suoi uomini più in forma per ben due gare.

Castrovilli e Biraghi sono alla terza sanzione, pertanto, in caso di ammonizione lunedì contro il Genoa, i due andranno in diffida.

