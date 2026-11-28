In vista dell'impegno casalingo al "Braglia" contro il Padova (in programma domani alle ore 15:00), l'allenatore del Modena ed ex allenatore della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa ha fatto il punto in conferenza stampa sul suo futuro. Protagonista di una stagione fin qui esaltante sulla panchina dei canarini, il tecnico ha voluto spegnere sul nascere i rumors sulle possibili sirene di mercato, dimostrando grande attaccamento alla piazza emiliana: "Qualcuno più di una volta mi ha detto che se fai bene ti si apre il mercato, ma io non riesco a pensarla così. Se mi trovo bene l’aspetto economico non sposta nulla".

La filosofia dell'ex viola: "Rapporti umani e continuità prima dei soldi"

Interpellato sulla possibilità di gettare le basi per un progetto a lungo termine in gialloblù, l'allenatore che la scorsa stagione ha vinto lo Scudetto Primavera con i viola, ha confermato di vedere nel Modena l'ambiente ideale per proseguire il proprio percorso di crescita professionale. Una presa di posizione chiara, guidata dal valore dei rapporti umani rispetto alle mere logiche d'ingaggio: "Mi piace lavorare bene e trovarmi bene con le persone, quindi non escludo la possibilità di aprire un ciclo. Per come sto adesso, non mi sposterei".