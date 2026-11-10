"Credo di essere cambiato tanto rispetto a quando allenavo nel settore giovanile della Fiorentina"

Stefano Fantoni
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Ospiti dei microfoni di Sportitalia, Daniele Galloppa, allenatore del Modena in Serie B, ma con un passato da tecnico nelle giovanili della Fiorentina, ha parlato di tanti argomenti.

Sulla Serie B e su Belotti

Sono molto contento perché penso di essere capitato nel miglior posto possibile per un allenatore che arriva da un settore giovanile. Sono veramente contento di quello che abbiamo creato all’interno dello spogliatoio e in società. Belotti è un esempio, giocatori di questo livello alzano il livello degli altri, ha sempre la parola giusta per i compagni e questo è di grande aiuto anche per me.
galloppa modena

Sul percorso da allenatore

Credo di essere cambiato tanto rispetto a quando allenavo nel settore giovanile della Fiorentina. Prima avevo un certo tipo di approccio, adesso è diverso, soprattutto per le persone con cui mi confronto. L’allenatore vive di risultati, è un riferimento importante e devi sentire addosso questa responsabilità. Sampdoria? Non c’è mai stato nulla. Ho avuto altre tre chiamate dalla Serie B. Non ho voluto approfondire nulla perché volevo finire la stagione con la Fiorentina. Il Modena è arrivato subito dopo la vittoria del campionato: il giorno dopo aver vinto lo Scudetto ho ricevuto la chiamata e due giorni dopo sono andato a parlare con loro. Forse anche per rispetto del lavoro che stavo facendo, mi hanno chiamato dopo.

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