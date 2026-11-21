Il Modena di Daniele Galloppa non si ferma e conquista la terza vittoria consecutiva, superando la Juve Stabia per 2-0. Un successo che conferma l'ottimo momento dei gialloblù, sempre più protagonisti in Serie B e saldamente al secondo posto in classifica alle spalle del Palermo. Al termine della gara, il tecnico ex Fiorentina ha elogiato la prestazione dei suoi:

È stata una partita difficile, il primo tempo è stato un po’ più di studio per merito anche dell’avversario, poi credo che il secondo tempo sia stato a senso unico e i ragazzi sono stati meravigliosi. Si meritano questo e sono contento anche perché chi è entrato ci ha dato grandissimo sostegno.

La prossima occasione per proseguire la striscia positiva arriverà mercoledì, quando il Modena sarà impegnato sul campo del Pisa nel turno infrasettimanale. Galloppa vuole continuare a sorprendere e, almeno per il momento, sembra aver superato senza difficoltà il passaggio dalla Primavera alla Serie B.