Dopo i recenti passi falsi contro Cagliari e Milan, il Frosinone di Massimiliano Alvini si riscatta in maniera travolgente e conferma la legge dello "Stirpe", centrando il sesto successo casalingo consecutivo. Davanti agli occhi del CT Roberto Mancini presenti in tribuna, i ciociari superano il Parma grazie alla straordinaria serata di Tomas Bobcek. Lo slovacco, lanciato per la prima volta da titolare, scatenato nella ripresa sblocca il match al 55', raddoppia sei minuti più tardi con una splendida acrobazia e al 79' cala la personale tripletta che firma il definitivo 3-0. Un successo pesantissimo che proietta provvisoriamente la formazione ciociara al sesto posto in piena zona Europa, a sole quattro lunghezze dal Milan quarto.

Parma ko e fermo a 8 punti: Fiorentina appena sopra

Il netto 3-0 dello "Stirpe" disegna uno scenario favorevole anche per la Fiorentina nella corsa salvezza. La sconfitta lascia infatti il Parma bloccato al terzultimo posto a quota 8 punti, a pari merito con il Sassuolo. Il passo falso dei ducali permette ai viola di Vanoli di restare avanti di un punto (a quota 9), evitando il sorpasso da dietro. Un piccolo assist indiretto che permette alla Fiorentina di approcciare il delicatissimo scontro diretto contro l'Udinese mantenendo ancora un margine di sicurezza sulla zona retrocessione diretta.