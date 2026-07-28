Il tecnico del Como presenta Liberali
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Il tecnico del Como Cesc Fabregas ha parlato anche di Liberali, che era finito in ottica Fiorentina nelle scorse settimane e ha poi sposato la causa lombarda:
Le dichiarazioni"Mi ha chiamato 4-5 giorni prima di iniziare, aveva voglia di iniziare presto. Sono molto contento, in 3-4 giorni possiamo già vedere che giocatore è. Mi piace, capisce le nostre dinamiche, il nostro gioco, e poi ha tanta voglia di imparare. Capisce tutto".
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