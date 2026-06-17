Toni si schiera con Antognoni: “Anche io mai chiamato. In altri club è diverso”

L'intervento di Luca Toni sulla diatriba tra Giancarlo Antognoni e la Fiorentina

Redazione VN 17 giugno 2026 (modifica il 17 giugno 2026 | 11:55)

Luca Toni prende posizione sul tema che nelle ultime settimane sta facendo discutere il mondo viola. A margine di Pitti Uomo, l’ex attaccante della Fiorentina ha commentatoil caso legato a Giancarlo Antognoni e al centenario del club, mostrando piena comprensione per il malumore dello storico numero 10.

“Capisco la sua rabbia”, ha spiegato senza troppi giri di parole l’ex bomber campione del mondo. “Ha dato tutta la vita alla Fiorentina e non essere chiamato per anni, per poi essere invitato solo in occasione del centenario, non è una cosa bella. E' comprensibile il fatto che abbia un po' più di risentimento”.

Ma Toni va anche oltre e rivela di aver vissuto una situazione simile in prima persona. “Anche io non sono mai stato chiamato dalla Fiorentina”, ha raccontato, lanciando poi un’idea precisa su come valorizzare gli ex protagonisti del club.

Secondo l’ex centravanti, infatti, la soluzione sarebbe quella di creare un rapporto stabile e continuativo con chi ha indossato la maglia viola: “Sarebbe bello fare una lounge o uno spazio dedicato agli ex, come fanno Milan e Inter, invitandoli tutte le domeniche allo stadio e non soltanto quando ricorrono anniversari importanti”.