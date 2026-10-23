Notti amare in casa Juventus sul fronte infermeria. All'indomani dell'impegno di Europa League disputato contro il Rennes, gli esami strumentali a cui si sono sottoposti i calciatori bianconeri (Zeki Celik e Nico Gonzalez) hanno evidenziato delle lesioni muscolari. Per l'ex esterno della Fiorentina Nico Gonzalez i controlli hanno evidenziato una lesione di basso grado al soleo della gamba destra, un trauma che imporrà uno stop stimato in circa un mese.

Il messaggio social dell'argentino

Nonostante l'ennesima battuta d'arresto stagionale, giunta a breve distanza dal rinnovo contrattuale firmato con il club torinese fino al giugno 2030, l'attaccante argentino ha voluto mandare un segnale all'ambiente attraverso una storia condivisa sul proprio profilo Instagram: "Non ho voglia di buttarmi giù dalla barca. Tornerò più forte e con più voglia. Fino alla fine".

Un'iniezione di grinta per provare a scacciare la sfortuna, considerando che finora il classe 1998 ha messo insieme 9 presenze complessive, condite da 2 gol e 1 assist in 472 minuti disputati.

A rischio il grande ritorno al Franchi da ex

Il responso dello staff medico pesa in modo significativo sul calendario della formazione di Luciano Spalletti, già costretta a rinunciare anche a Zeki Celik per una lesione al bicipite femorale (stop stimato in circa tre settimane).

I tempi di recupero per Nico Gonzalez sembrano infatti precludere la sua presenza nella sentitissima sfida di campionato contro la Fiorentina, in programma domenica 8 novembre allo stadio Artemio Franchi. Se Celik proverà una corsa contro il tempo per rientrare proprio in extremis a ridosso della trasferta fiorentina, per l'argentino la tabella di marcia appare decisamente più rigida: il suo ritorno da ex al Franchi si avvia verso un rinvio.