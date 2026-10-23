Brutte notizie per la Juventus a poco più di due settimane dalla sfida contro la Fiorentina. Zeki Celik e Nico Gonzalez si sono fermati per due problemi muscolari accusati durante la gara di Europa League contro il Rennes. Gli esami hanno evidenziato per il turco una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro, con uno stop stimato in circa tre settimane, mentre l’ex viola dovrà restare fuori indicativamente un mese per una lesione al soleo destro.

Entrambi sono dunque fortemente a rischio per Fiorentina-Juventus, in programma domenica 8 novembre al Franchi. Celik potrebbe provare a recuperare proprio a ridosso della gara, mentre per Nico Gonzalez i tempi sembrano più lunghi. Lo riporta la Gazzetta dello Sport