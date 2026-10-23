Un attestato di stima che va ben oltre i formali convenevoli della vigilia. In vista dell'impegno di campionato tra Como e Sassuolo, il tecnico dei lariani Cesc Fabregas ha speso parole al miele per l'allenatore avversario Alberto Aquilani, figura legatissima ai colori della Fiorentina sia da calciatore (dal 2012 al 2015) sia da tecnico ( prima con l'Under 18 e poi dominatore con la Primavera dal 2020 al 2023, con un palmarès di 3 Coppe Italia e 2 Supercoppe italiane).

"Coraggio e idee: il suo gioco somiglia al mio"

Intervenuto nella consueta conferenza stampa, l'allenatore spagnolo ha analizzato la crescita costante della proposta calcistica di Aquilani, ricordando anche i contatti diretti avuti in passato in chiave mercato per il giovane Rispoli:

Alberto mi piace tantissimo come allenatore, per l’idea e per il coraggio; per come le sue squadre giocano a calcio. L’estate scorsa mi ha chiamato per Rispoli, lo voleva tantissimo quando era al Catanzaro. Io ero il più contento di questo: per me Fabio è un ragazzo speciale, il primo giocatore che ho avuto nella mia carriera da allenatore, e affidarlo ad Alberto mi ha dato una tranquillità assoluta. Ricordo quando giocavamo contro il suo Pisa: vedendo quella partita e come giocano ora, sono cresciuti tanto. Adesso si è evoluto in tantissime cose, in Serie B e a Catanzaro faceva cose molto interessanti.

Il siparietto sul futuro e la panchina del Como

Sollecitato dai giornalisti sulle recenti parole di elogio del presidente lariano Suwarso verso lo stesso Aquilani, ipotizzato da molti come ideale erede tattico sulla panchina del Como in caso di futuro addio dello spagnolo, Fabregas ha risposto con grande lucidità e un pizzico di ironia:

Aquilani il mio successore? Non ho mai pensato di andare via. Se iniziassi a pensarlo, forse sarebbe la mia fine, ma non l’ho mai fatto. Per questo non vi so dire. Posso sicuramente spendere parole positive: è un tipo di gioco molto simile per idee a quello che propongo io. Adesso mi fate riflettere su questo! Auguro comunque ad Alberto tanta tranquillità per il suo percorso e per tutto quello che farà.