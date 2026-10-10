"È un allenatore coraggioso, vuole proporre calcio, non ha paura di lanciare i giovani"

Redazione VN
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Veronica Squinzi, amministratrice delegata del Sassuolo, è stato intervistata alla Gazzetta dello Sport. Le sue parole sull'ex tecnico viola Alberto Aquilani:

Alberto Aquilani pare una scelta azzeccata?

«Sì, e molto voluta. Alberto lo conoscevamo già: è stato un nostro giocatore nel 2016-2017, condivide i nostri valori. L'abbiamo seguito a Firenze con la Primavera, a Pisa e poi al Catanzaro dove ha sfiorato la Serie A. Quando abbiamo chiuso con lui ho capito subito che era la scelta giusta. È un allenatore coraggioso, vuole proporre calcio, non ha paura di lanciare i giovani»
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