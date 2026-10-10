Vanoli è apparso sereno e determinato nella conferenza prepartita, mostrando la sicurezza di un leader alla guida di una squadra giovane, ancora chiamata a crescere e a limitare amnesie e passaggi a vuoto. Un atteggiamento che invita ad affrontare questa fase senza allarmismi.

I numeri sostengono il tecnico: con lui la Fiorentina è rimasta imbattuta in 12 delle ultime 13 partite di campionato. Un rendimento che alimenta l’ambizione di tornare in Europa nell’anno del centenario e, magari, conquistare un trofeo.

La Coppa Italia è un sogno della proprietà e del direttore sportivo Fabio Paratici, che in estate ha portato a Firenze 13 nuovi acquisti. Dopo la salvezza ottenuta all’ultimo, l’obiettivo è voltare definitivamente pagina: per i viola è arrivato il momento di concretizzare il cambiamento. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.