La Fiorentina riparte da Marassi contro il Genoa, oggi alle 15 con diretta su Dazn e arbitraggio di Maresca di Napoli. La sfida rappresenta un esame di qualità e tenuta mentale: dopo la crescita mostrata prima della sosta, i viola devono dimostrare che fluidità e cinismo siano qualità consolidate e dare continuità alla ripresa seguita alle difficoltà della gestione Grosso. Di fronte troveranno un Genoa in difficoltà, nei bassifondi della classifica e desideroso di reagire davanti al proprio pubblico.

Vanoli mette al centro l’approccio mentale, invitando a non lasciarsi condizionare dalla posizione dei rossoblù o dai complimenti ricevuti: «La partita più importante è sempre quella che arriva dopo una sosta così lunga, la vera sfida è capire come si riparte». Il tecnico ha ritrovato i nazionali in buone condizioni fisiche, ma dovrà rinunciare ad Arthur Atta, fermato da un sovraccarico. A centrocampo serviranno alternative efficaci, distanze corte e attenzione alle transizioni del Genoa, evitando che la squadra si allunghi.

La nota positiva è Franco Mastantuono, pronto a giocare nonostante i viaggi e il poco tempo avuto per tornare a lavorare con Vanoli. Nel probabile 4-2-3-1, davanti a De Gea agiranno Jimenez, Dragusin, Ranieri e Valdepenas, con Ndour e Fagioli in mediana. Mastantuono, Gonçalves e Njie sosterranno Pellegrino: alla qualità dell’argentino e alla forza collettiva sarà affidato il compito di superare le assenze e confermare i progressi viola nell’atmosfera accesa di Marassi. Lo scrive la Nazione.