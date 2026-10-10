Vanoli chiede ai suoi giocatori capacità di adattamento e disponibilità, senza svelare la formazione: «Per me sono tutti titolari, c’è chi entra prima e chi entra dopo, tutti devono essere pronti in un campo difficilissimo come quello di Genova».

A centrocampo non sono previste sorprese: dovrebbe essere confermata la collaudata coppia azzurra Fagioli-Ndour, con Oulai pronto a subentrare durante la partita.

In difesa l’unico dubbio riguarda la fascia sinistra, dove Valdepeñas è leggermente favorito su Viery. Al centro sono attesi Ranieri e Dragusin, mentre Jimenez agirà sulla destra. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.