Convocato Brando Mazzeo, attaccante classe 2007
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La Fiorentina torna in campo oggi alle 15 contro il Genoa, dopo una sosta che Vanoli ha sfruttato come un mini ritiro per migliorare la condizione della squadra, conoscere più a fondo i giocatori e individuare modulo e ruoli più adatti. Resta indisponibile Arthur Atta, ancora alle prese con problemi fisici nonostante avesse ripreso ad allenarsi in gruppo: sarà valutato nei prossimi giorni, con l’obiettivo di recuperarlo quanto prima. Convocato invece Brando Mazzeo, attaccante classe 2007 del settore giovanile, che ha impressionato positivamente il tecnico.
L’assetto previsto è il 4-2-3-1, con De Gea in porta, Jimenez a destra e la coppia Dragusin-Ranieri al centro della difesa. Ranieri, fresco di rinnovo, è chiamato a trasmettere carisma al reparto. Sulla sinistra resta un ballottaggio alla pari tra Valdepeñas e Viery: la scelta dipenderà dall’impostazione tattica contro il Genoa e dovrebbe arrivare soltanto nella mattinata di oggi. In mediana spazio a Fagioli e Ndour, con Vanoli che privilegia l’equilibrio e l’affidabilità dell’ex Psg rispetto alla vivacità di Oulai, possibile alternativa a partita in corso.
Sulla trequarti sono attesi Mastantuono a destra, Gonçalves al centro e Njie a sinistra, con Gnonto prima alternativa sulla fascia. Gonçalves è favorito su Brescianini, il cui impiego potrebbe invece portare al passaggio al 4-3-3. Come centravanti Pellegrino resta in vantaggio su Beto: le ultime indicazioni confermano le alte quotazioni dell’ex Parma per una nuova partenza da titolare. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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