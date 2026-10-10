Lo strano caso di Cher Ndour

Redazione VN
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Benedetto Ferrara, sulle pagine della Nazione, ha commentato il momento di Cher Ndour. Ecco le sue parole:

Poi c’è Cher, che non è la cantante ma un ragazzone adorato da Baldini da un bel pezzo e anche da tutti gli allenatori passati da qui. Ndour con l’Under 21 ha segnato un gol da settanta metri. Sono quei gesti che implicano non solo qualità tecnica, precisione, misurazione della forza e tutto il resto, ma soprattutto portano con sé tanto coraggio. E, come conseguenza, parecchia visibilità, perché quel colpo è diventato immediatamente una storia di Instagram, facendo il giro del mondo. Chi paragona quel gesto alla famosa rovesciata di Bressan o a un gol firmato da Monelli. Ma la cosa che fa più pensare è che, mentre tutti si sperticano in elogi per il centrocampista della Fiorentina, qui in casa nostra riflettiamo sul fatto che in questi anni abbiamo ascoltato su di lui più critiche che elogi. È lento, non ruba l’occhio, eccetera eccetera… La buona notizia è che ora finalmente ci siamo accorti che forse, gol da settanta metri a parte, il ragazzo ha le sue qualità e, soprattutto, sostanza. Se con tutti gli allenatori è titolare, se per Baldini è un intoccabile, i casi sono due: o siamo circondati da tecnici incompetenti, oppure pensiamo di essere tifosi del Brasile del ’70 o dell’Olanda di Cruijff e quindi storciamo sempre un po’ il naso a prescindere.
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