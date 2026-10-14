VIDEO - Perugia, Gaucci una furia: "Già se fai l'arbitro hai dei problemi"

Lungo stop per Fedde Leysen, difensore belga del Sassuolo allenato da Alberto Aquilani. Gli esami effettuati dopo l’infortunio nella partita contro il Milan di domenica 11 ottobre hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore della gamba sinistra.

Il club neroverde ha comunicato che le condizioni del giocatore saranno rivalutate nei prossimi giorni, per definire il percorso dell’intervento e il successivo recupero. Sarà necessaria un’operazione di ricostruzione del legamento.

Leysen dovrà quindi affrontare diversi mesi lontano dal campo e salterà anche la partita contro la Fiorentina, in programma all’inizio di novembre al Mapei Stadium. Un’assenza pesante per la difesa di Aquilani.