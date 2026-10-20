VIDEO - Beto su Kean: "Mi piace, ha fatto bene qui. Ma siamo giocatori diversi"

"Kean? Potrebbe tornare sabato per il match contro il Sassuolo, sta lavorando con questo obiettivo". Così Cesc Fabregas oggi nella conferenza stampa alla vigilia di Como-Manchester United. L'ex centravanti della Fiorentina, in pratica, non è stato più a disposizione del tecnico spagnolo dopo il riaffiorare del problema alla tibia durante la sosta, negli impegni con la Nazionale azzurra. Problema che ha limitato non poco il rendimento dell'attaccante lariano in questo 2026.

Ma proprio l'Italia ed il suo commissario tecnico Roberto Mancini vogliono cautelarsi in vista della prossima sosta a novembre nel caso in cui Kean non sia arruolabile e non è un caso che gli osservato azzurri stiano seguendo con grande interesse la crescita di Antonio Raimondo, centravanti del Frosinone e capocannoniere attuale della Serie A con 7 reti (di cui 2 segnate proprio a Firenze...). Potrebbe essere lui a prendere il posto dell'ex viola.