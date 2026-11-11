La carriera di Edoardo Bove è ripartia dal Watford, una piccola enclave italiana in quel di Londra. La stagione in Championship è iniziata in modo complesso, con gli Hornets ventesimi in classifica. 15 punti su 15 partite non hanno soddisfatto l'ambiente, anche se il Watford da alcune stagioni fa fatica a tornare in alto.

Il tecnico Alessio Dionisi è in dubbio, e come riferisce Sky Uk la proprietà Pozzo avrebbe avviato alcuni contatti con altri tecnici. Per adesso però, l'ex Sassuolo è stato confermato per tutta la durata della pausa per nazionali.