Dopo l'infortunio Albert Gudmundsson è tornato a disposizione di Gattuso. L'ex viola deve prendersi il posto

Niccolò Meoni
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Il gol all'esordio sembrava l'inizio di un'avventura positiva per Albert Gudmundsson. Poi l'islandese, anche a Roma, è stato fuori per un infortunio. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'ex Fiorentina da ieri è tornato ad allenarsi con il gruppo, e sarà disponibile dopo la sosta. Gattuso potrà così testarlo in queste due settimane, in vista della gara contro il Lecce.

Gudmundsson dovrà conquistarsi un posto da titolare nella super-Lazio di questo inizio. Zaccagni, Noslin, Pinamonti, Isaksen, in questo momento il reparto offensivo dei biancocelesti funziona alla grande. Gattuso avrà comunque un'arma in più a disposizione per continuare a stupire.

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