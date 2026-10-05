"A Firenze non ti perdonano nulla, ma c'è una cosa che ti perdonano: se hai la maglia sudata!"
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Valentin Eysseric, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato della stagione viola dello scorso anno e del suo pensiero sulla squadra gigliata. Le sue parole a GianlucaDimarzio.com: (L'ATTACCO A CASTROVILLI)
"L'anno scorso la situazione a Firenze era molto complicata. Quando non vinci, la partita successiva diventa sempre più difficile e il rapporto tra squadra e tifosi si complica. A Firenze non ti perdonano nulla, ma c'è una cosa che ti perdonano: se hai la maglia sudata! Se succede questo, non avrai problemi. La mentalità è quella: devi sudare la maglia, indipendentemente dal fatto che tu vinca o perda. Devi andare a mille all'ora. Poi, certo, a volte vinci e a volte perdi. Quest'anno ho visto l'inizio con Grosso e la squadra era troppo lenta. Non conosco Vanoli come persona, ma si vede che ti trasmette tanta energia e ti stimola molto. Quando hai un allenatore che alza la voce, devi correre e dare tutto. E se fai così, alla fine emerge anche la qualità dei giocatori".
Ma il mercato estivo importante basterà per il ritorno in Europa?
"Secondo me farà una stagione migliore, ma non so se basterà per qualificarsi alle coppe europee. Quest'anno in Serie A ci sono squadre con ottimi giocatori e allenatori. Sarà difficile, ma a Firenze devi sempre lottare per entrare nelle prime otto. I miei ricordi di Firenze? Quando arrivò Prandelli, mi fece giocare per due o tre mesi, poi se ne andò e io non giocai più. Con Pioli mi infortunai subito, ma continuai a giocare nonostante il problema prima di fermarmi per due o tre mesi. Poi, per me, diventò difficile. Con Pioli, però, avevo un buon rapporto: fu lui a chiamarmi al telefono prima che firmassi per la Fiorentina. Stefano è una persona straordinaria, sempre vicina alla squadra. Non nego, tuttavia, che dopo il mio infortunio il nostro rapporto sia diventato complicato"
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