Dopo aver terminato la propria avventura alla Juventus, Arthur si è accasato al Santos. Il club brasiliano sta componendo una squadra retro, avendo già riportato a casa Neymar nella scorsa stagione. Un altro grande ritorno è stato annunciato nelle ultime ore, ovvero quello di Philippe Coutinho. L'ex Liverpool è cresciuto nel Santos, proprio al fianco di Neymar, e rappresenta un gran colpo.

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