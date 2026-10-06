L'Indonesia ha vinto la prima edizione della FIFA ASEAN Cup, torneo a cui prendono parte le squadre nazionali della regione del sud-est asiatico. E sapete chi era il capitano dell'Indonesia? L'ex viola Kevin Diks. Alla Fiorentina è stato una meteora, poi ha fatto la sua onesta carriera e attualmente milita in Bundesliga nel Borussia Monchengladbach. Nato in Olanda ma da madre indonesiana, dopo le nazionali giovanili con i Paesi Bassi ha scelto di rappresentare l'Indonesia.

E ieri si è tolto la soddisfazione di alzare un trofeo da capitano. Nel suo post su instagram ha condiviso tutta la sua soddisfazione: "Un momento che significa molto per tutti noi. Fare la storia e vincere questo trofeo per l'Indonesia è qualcosa di cui possiamo essere incredibilmente orgogliosi. Orgogliosi di questa squadra, orgogliosi di rappresentare questo paese e grati a tutti coloro che hanno fatto parte di questo viaggio e ci hanno sostenuto lungo la strada. Godremo questo momento, ma sappiamo che questo è solo l'inizio. Qualcosa di speciale su cui costruire".

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Tra i commenti di congratulazioni anche qualche suo vecchio compagno ai tempi della Fiorentina, come