La Lazio non avrebbe intenzione di prolungare il contratto di Danilo Cataldi, centrocampista che ha vestito anche la maglia della Fiorentina nella stagione 2024/25. L’accordo con i biancocelesti scade a giugno 2027 e il suo futuro a Roma sembra quindi destinato a cambiare.

Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb non sarebbero in programma incontri con il procuratore Giuseppe Riso per discutere il rinnovo. La scelta si inserirebbe nella volontà della società capitolina di alleggerire il monte ingaggi. Cataldi potrebbe così lasciare la Lazio al termine della stagione, chiudendo un altro capitolo della sua lunga esperienza in biancoceleste.