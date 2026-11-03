Il presidente del Como Mirwan Suwarso difende l'acquisto di Kean
P. Arce: “Stiamo facendo bene, ma ci manca ancora qualcosa. Dobbiamo lavorare”
Nella sua intervista a la Provincia, il presidente del Como Mirwan Suwarso ha parlato anche di Moise Kean:
Su Moise non abbiamo sbagliato. Abbiamo fatto controlli approfonditi. Poi ha avuto un problema indipendente da quello. A Genova è entrato benissimo, abbiamo un contratto lungo, Kean farà bene al Como perché è un ottimo giocatore.
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