Sponda Como si risponde alle accuse riguardo gli arbitraggi. C'è anche un episodio riguardante la Fiorentina

Redazione VN
Pablo Pinones-Arce

VIDEO VN - P. Arce: “Dietro lavoriamo bene, ma oggi abbiamo preso due gol stupidi”

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Fiorentina-Como è stata una delle gare più chiacchierate della stagione, per quanto riguarda gli episodi arbitrali. Il presidente dei lariani, Mirwan Suwarso, è tornato a parlare del tema. Le sue parole a La Provincia:

Credo che gli episodi si compensino, che il dibattito spesso vada dove tira il vento, un piano dialettico, tesi alimentate per il gusto della discussione. Il fallo su Diao con la Roma? Quello su Da Cunha a Torino? Quello su Valle sul gol della Fiorentina? Non ci faccio tanto caso, è materia per riempire i salotti tv.
Como 1907 v Atalanta BC - Serie A

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