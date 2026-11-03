Spalletti deve vedersela con un'emergenza non da poco. Gli infortuni nella sua Juventus non mancano
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Dopo la vittoria di Reggio Emilia, la Fiorentina si prepara alla sfida contro la Juventus. Come sempre, una gara diversa dalle altre in casa viola. Luciano Spalletti deve prima sbrigare la pratica europea, sul difficile campo di Alkmaar contro l'AZ. Il tecnico di Certaldo è in piena emergenza per giovedì.
In Olanda Spalletti non avrà a disposizione un'intera formazione. Il vero dubbio riguarda McKennie, in bilico dopo essere uscito all'intervallo contro il Napoli. Out invece Nico Gonzalez, Celik, Conceicao, Yildiz, Locatelli, Thuram, Grabara per infortunio, mentre in 4 sono fuori lista: Zhegrova, Ekhator, Rugani, Milik, che potranno esserci a Firenze.
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