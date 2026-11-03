Riccardo Trevisani ha parlato della Fiorentina dopo il Sassuolo, soffermandosi sulle difficoltà della squadra e sul talento argentino
Vanoli, adesso sciogli le briglie a questa Fiorentina: il talento al comando!
Durante Fontana di Trevi, live Youtube di Cronache di Spogliatoio, è intervenuto Riccardo Trevisani. Ecco il suo commento sulla Fiorentina dopo la sfida contro il Sassuolo:
Per quanto visto nella partita contro il Sassuolo, la Fiorentina avrebbe potuto avere la meglio su poche altre squadre: probabilmente proprio sui neroverdi, forse sull’attuale Udinese e sul Lecce. Il problema è che i viola finiscono spesso per complicarsi la vita da soli.
Mastantuono
È senza dubbio il giocatore più forte della rosa. Il consiglio che gli darei è quello di coinvolgere maggiormente i compagni, cercando di servire più spesso il pallone: altrimenti rischia di risultare poco simpatico e, soprattutto, di attirare una pressione maggiore da parte degli avversari, che finiscono per aggredirlo senza però chiudergli le linee di passaggio. Per il resto, è un calciatore straordinario, sia per la sua capacità di leggere il gioco sia per le qualità nel tiro. La rete che ha realizzato ricorda quella di un altro piccolo fuoriclasse argentino. Quante volte abbiamo visto Messi segnare in quel modo, con un inserimento in diagonale e un pallone servito da Jordi Alba? È esattamente quel tipo di giocata.
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