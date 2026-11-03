Durante Fontana di Trevi, live Youtube di Cronache di Spogliatoio, è intervenuto Riccardo Trevisani. Ecco il suo commento sulla Fiorentina dopo la sfida contro il Sassuolo:

È senza dubbio il giocatore più forte della rosa. Il consiglio che gli darei è quello di coinvolgere maggiormente i compagni, cercando di servire più spesso il pallone: altrimenti rischia di risultare poco simpatico e, soprattutto, di attirare una pressione maggiore da parte degli avversari, che finiscono per aggredirlo senza però chiudergli le linee di passaggio. Per il resto, è un calciatore straordinario, sia per la sua capacità di leggere il gioco sia per le qualità nel tiro. La rete che ha realizzato ricorda quella di un altro piccolo fuoriclasse argentino. Quante volte abbiamo visto Messi segnare in quel modo, con un inserimento in diagonale e un pallone servito da Jordi Alba? È esattamente quel tipo di giocata.