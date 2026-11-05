La Juventus ha messo nel mirino l'ex centrocampista viola Lorenzo Amatucci

Redazione VN
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La Juventus sta monitorando alcuni profili per rinforzare la rosa in vista delle prossime sessioni di mercato. Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza bianconera, secondo Tuttojuve.com, ci sarebbe anche quello di Lorenzo Amatucci. Il centrocampista italiano, classe 2004 e attualmente in forza al Deportivo La Coruña, sta vivendo una stagione positiva in Liga, mettendosi in evidenza per rendimento, personalità e per la qualità nella gestione del pallone e nella distribuzione del gioco.
Il suo cartellino appartiene al Deportivo La Coruña che la scorsa estate ha deciso di riscattarlo dalla Fiorentina per una cifra vicina ai 4 milioni di euro. Resta da capire se l'interesse dei bianconeri potrà trasformarsi in qualcosa di più concreto nei prossimi mesi.
Amatucci Deportivo

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