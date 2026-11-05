La Juventus ha messo nel mirino l'ex centrocampista viola Lorenzo Amatucci
VIDEO - Record di espulsi: mega-rissa si trasforma in guerriglia, 51 cartellini rossi
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Sfatiamo coi dati il luogo comune secondo cui i tifosi viola sono maleducati
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