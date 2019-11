Inizio settembre, la Fiorentina reduce dal k.o. contro il Genoa cerca soluzioni tattiche alternative al 4-3-3. Montella approfitta della sosta per per varare il 3-5-2. La formula tutto sommato funziona, la squadra è più compatta. Ma Federico Chiesa? Domanda che suona quasi comica, come se avere un calciatore con le sue qualità fosse un problema. Ovviamente non lo è, ma interrogarsi sulla sua posizione in campo è più che legittimo. Due mesi dopo, possiamo dire che l’esperimento del “falso nove” alla Mertens abbia funzionato solo a metà. La media voto calcolata sulle pagelle di Violanews.com è di poco sopra la sufficienza: benissimo contro Atalanta, Sampdoria e Milan, tra il male ed il molto male nelle gare con Brescia, Parma e Cagliari (quest’ultime giocate in parte anche da esterno a tutta fascia).

Fatta eccezione per il crollo generale di domenica scorsa, emerge una tendenza ad incidere maggiormente contro le squadre che lasciano più spazi agli avversari. Fin qua niente di nuovo, considerando le caratteristiche del giocatore. Travolgente nell’uno contro uno, quasi imprendibile in campo aperto. Il problema è che se vieni schierato come attaccante centrale devi farti valere anche spalle alla porta. E in questo aspetto Chiesa deve ancora crescere molto.

Un’altra indicazione significativa ci viene fornita dalle statistiche. I tiri totali tentati da Chiesa in questa prima porzione di campionato sono 51 (secondo solo a Cristiano Ronaldo, 56), di cui il 39,22% nello specchio. I gol segnati? Pochi, soltanto 2. Vi/ci chiediamo, dunque: la Fiorentina di oggi può permettersi di perdere la sua spinta propulsiva sulla fascia per guadagnare un una punta sì brava, ma con questi numeri? L’EX VIOLA LUIS OLIVEIRA LA PENSA COSÌ