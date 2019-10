De Paul-Fiorentina, ovvero quando non tutti i mali vengono per nuocere. Anzi…

Mettiamo le mani avanti: uno come Rodrigo De Paul fa sempre comodo, a prescindere dal modulo e dagli altri giocatori che a disposizione. Da valutare casomai se il “comfort” valga o meno la cifra richiesta dall’Udinese fino a poco più di un mese fa, ma questo è un altro discorso. L’interrogativo che ci poniamo, anche un po’ per gioco, riguarda proprio il mancato arrivo a Firenze di De Paul: cosa cambierebbe nella Fiorentina se Montella avesse anche lui a disposizione? Probabilmente ci sarebbe meno spazio per Castrovilli, il miglior giocatore della Fiorentina di questo inizio campionato insieme a Ribery.

Non si tratta di fare come la volpe con l’uva, è un dato di fatto. De Paul è un fantasista ma può giocare tranquillamente in tutti i ruoli dell’attacco e anche come mezzala, ruolo nel quale viene impiegato con continuità in Nazionale. L’idea di portarlo a Firenze nasce anche dalla sua polivalenza e dalla possibilità di schierarlo a centrocampo. Quindi meno Castrovilli, oppure meno 3-5-2, il modulo che ha segnato la svolta di settembre in casa viola: con il numero 8 in campo, gli equilibri di squadra da mantenere e un investimento da oltre 30 milioni da far fruttare, chi finirebbe in panchina? Pure consapevoli del valore di De Paul, ci teniamo volentieri questa Fiorentina. In futuro, chissà…

