Verso l’Udinese, Montella conferma il 3-5-2: la probabile formazione. Pedro…

Si avvicina la partita contro l’Udinese, in programma domenica alle 12.30 all’Artemio Franchi. Come riportato da Radio Bruno Toscana, Vincenzo Montella dovrebbe confermare il 3-5-2 visto nelle ultime partite. Quindi: Dragowski in porta, Milenkovic, Pezzella e Caceres in difesa, Lirola a destra, Pulgar, Badelj e Castrovilli in mediana, Dalbert sulla fascia sinistra, Chiesa e Ribery in attacco.

Capitolo Pedro: il brasiliano non sarà convocato in Primavera, impegnata domani alle 17 in trasferta contro il Torino (CAMPIONATO PRIMAVERA 1: IL PROGRAMMA DEL QUARTO TURNO). Non è da escludere, ma non è ancora certa, la convocazione in prima squadra. Lo staff sanitario della Fiorentina ha deciso di farlo giocare solo su campi in erba vera, non sintetica come quella dello stadio che ospiterà la gara fra i granata e i viola. Maggiori dettagli nel corso del Pentasport delle 18.