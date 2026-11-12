Conferma importante per l'Argentina di Mastantuono. Scaloni rimarrá fino al 2030
Lionel Scaloni ormai è più di un ct per l'Argentina. Il suo percorso è stato incredibile, e continuerà fino al 2030, come annunciato oggi dalla federazione albiceleste in una conferenza stampa.
Con l'addio di Messi, Franco Mastantuono sarà uno dei deputati a raccoglierne l'eredità spirituale, sempre nel segno di Scaloni. Potrebbe diventare il primo ct argentino a disputare 3 Mondiali
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