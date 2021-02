Calori: “Udinese-Fiorentina? Vietato mollare, il campionato è ancora lungo”

Alessandro Calori, allenatore ed ex bandiera dell’Udinese, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per analizzare il prossimo match tra Viola e friulani:

Fiorentina ed Udinese non hanno ancora raggiunto la salvezza, sono certo che le motivazioni non mancheranno. I valori tecnici delle due squadre non sono in discussione. Rispetto alle ultime della graduatoria c’è un cuscinetto in termini di classifica ma è vietato mollare. Sono ancora tante le partite che ci separano dal termine della stagione. Prandelli? Subentrare a stagione in corso è sempre difficile, ogni volta è diverso e non ci sono riferimenti. Cesare ha fatto una cosa giusta puntando su Vlahovic, il ragazzo aveva bisogno di essere tranquillizzato. Rasserenare la situazione e capire tatticamente il vestito migliore è una della priorità.